Wer durch einen fallenden Ast verletzt wird, muss künftig beweisen, dass der Besitzer des Baumes seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. Das hat der Nationalrat am Donnerstag einstimmig beschlossen. Bisher galt eine Beweislastumkehr: Der Besitzer musste beweisen, alles richtig gemacht zu haben, wie Justizministerin Alma Zadić (Grüne) ausführte. Weniger Bäume sollen durch die Neuregelung, die außerhalb von Wäldern gilt, „Angstschnitten“ zum Opfer fallen.

Es handle sich dabei um eine „faire Lösung für Menschen und Bäume“, sagte Agnes Sirkka Prammer (Grüne). Bisher habe es im Haftungsrecht keine eigene Regelung für Bäume gegeben, daher habe man sich an Gebäuden orientiert, erklärte sie. Die Gebäudehaftung passe aber „nicht zu einem lebendigen Ding wie einem Baum“, meinte Michaela Steinacker (ÖVP). Mit der neuen Regelung gibt es die Beweislastumkehr nun nicht mehr. Bei der Ermittlung der Schuld ist künftig auch der Standort relevant: So gebe es etwa höhere Sorgfaltspflichten, wenn sich ein Baum in der Nähe eines Spielplatzes befindet, betonte Zadić.

Bäume produzieren Sauerstoff, sorgen für Kühlung und filtern Staub aus der Luft, appellierte Selma Yildirim (SPÖ) an die Erhaltung von Bäumen. Bisher wurden diese oft aus Angst vor Strafen flächendeckend gefällt, selbst wenn das aus Sicherheitsaspekten gar nicht erforderlich gewesen wäre. Christian Ragger (FPÖ) sah mit dem Gesetz eine Lücke geschlossen, der stellvertretende NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak ortete eine gute Regelung.