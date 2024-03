Am Anfang steht Erschütterung. Das Martyrium eines zwölfjährigen Mädchens in Wien, das von einer polizeibekannten 17-köpfigen Jugendbande aus migrantischen Milieus über Monate hinweg durch Nötigung und Gewalt sexuell missbraucht wurde. Der Mord an drei chinesischen Prostituierten, wiederum in Wien, durch einen afghanischen Asylwerber, von dem sein Anwalt behauptet, er sei „nicht besonders gläubig“, sondern „eher ein psychisch kranker Mensch“. Einige Jahre zuvor der Tod einer 13-Jährigen, die ebenfalls von Afghanen schwerst missbraucht und nach Drogenkonsum zum Sterben auf der Straße abgelegt wurde.

Solche Taten treiben jede Gesellschaft um. Daraus ergibt sich zwingend die Frage, ob und wie die starke Zuwanderung, und hier wiederum der relativ hohe Anteil männlicher Jugendlicher aus islamisch-patriarchisch geprägten Gesellschaften, die Gewalt in Österreich steigen lässt. Fix ist: Sie verändert das Sicherheitsgefühl vieler, vielleicht nicht von Männern, aber von Frauen und Alten, von Homosexuellen und Juden.

42 Prozent der Täter waren 2022 Fremde

Was tun? Die Antworten reichen von der glasklar rechtsextremen Forderung nach umfassender „Remigration“ von Ausländern, teilweise sogar von Staatsbürgern mit Migrationshintergrund über den schnell abgefeuerten Ruf nach Verschärfungen im Strafrecht bis zum Hinweis, dass Gewalt in allererster Linie ein männliches und kein kulturelles Problem sei, was nicht falsch, aber eben auch nicht richtig ist.

Jenseits der aufrüttelnden Einzelfälle zeichnen die Zahlen des Sicherheitsberichts 2022 (die Zahlen für 2023 werden Ende März präsentiert) folgendes Bild: Die starke Zuwanderung der Jahre 2015 und 2016 von vorwiegend jungen Männern aus islamischen Kulturen hat zu einem deutlichen Anstieg der angezeigten Täter (und deutlich weniger Täterinnen) geführt. Während der Pandemie – Stichwort Lockdowns – gingen die Anzeigen stark zurück, um im ersten Jahr danach wieder markant anzusteigen.

Von den 2022 insgesamt angezeigten 72.656 Täter und Täterinnen verfügten 58 Prozent über eine österreichische Staatsbürgerschaft (wie viele hier über Migrationshintergrund verfügen, wurde nicht ausgewertet), 42 Prozent waren Fremde, wobei deren Anteil an der Gesamtbevölkerung bei 20 Prozent lag. Nach Nationalitäten gereiht liegt Rumänien vor Türkei, Serbien, Syrien und Afghanistan an der Spitze. Die Anzahl der Ausländer bei den Verurteilten lag bei 42,6 Prozent und bei den Inhaftierten bei 58,1 Prozent.

Radikales Dänemark, hilfloses Frankreich

Eine Auswertung der Statistiken zu afghanischen Staatsbürgern von 2021 zeigt, dass diese Gruppe bei Delikten wie Vergewaltigung und Mord überrepräsentiert ist. Experten weisen darauf hin, dass es eine erhöhte Anzeigebereitschaft bei Fremden gibt, auch verzerrt die hohe Anzahl alleinstehender Männer, weil Mord und Vergewaltigung vorrangig von jungen Männern begangen werden. Das hilft bei der Einordnung der Zahlen, aber kaum den Opfern.

Dänemark verfolgt Europas radikalsten Weg. Das Land will bis 2030 Parallelgesellschaften abschaffen. Dazu sollen Quartiere abgerissen werden, in denen mehr als 50 Prozent der Bewohner „nichtwestlichen Migrationshintergrund“ haben. In die neuen Wohnungen sollen ethnische Dänen einziehen, um die Viertel aufzuwerten. Auch in Frankreich führt das Thema zu sozialen wie politischen Verwerfungen und zwingt Staatspräsident Emmanuel Macron zur Allianz mit Rechtsaußen: Nach Gewalttaten und Krawallen sollen nun EU-Ausländer schwerer Zugang zu Sozialleistungen bekommen, das Bleiberecht für arbeitende Migranten und der Familiennachzug erschwert werden. In Brüssel berieten am Montag die EU-Innenminister auf Forderung von Österreichs Gerhard Karner (ÖVP), ob nicht Rückführungen nach Syrien und Afghanistan wieder zulässig sein sollten.

So oder so: Klar ist, eine Gesellschaft muss dieses Problem auch ernsthaft lösen wollen. Das verlangt von Seiten der Politik nach Ausdauer und entsprechenden Mitteleinsatz, gesetzlich, personell und finanziell.