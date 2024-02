Hitzig war zum Jahreswechsel hin über eine Arbeitspflicht für Asylwerber diskutiert worden. In der ÖVP, allen voran im Innenministerium, wurden Forderungen nach einer solchen laut, um Asylwerber zu gemeinnützigen Tätigkeiten verpflichten zu können. Sollten sich die Betroffenen weigern, wäre eine Kürzung ihrer Geld- bzw. Sachleistungen denkbar, hieß es damals. Juristische Zweifel an der rechtlichen Durchsetzbarkeit einer solchen Verpflichtung, die auch in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert wurde, wollte man im Ministerium mit einer rechtlichen Prüfung aus dem Weg räumen.

Das scheint jedoch nicht gelungen zu sein. Laut eines Entwurfes des Innenministeriums an die Länder, über den der „Standard“ zuerst berichtet hat, soll es Menschen in der Grundversorgung künftig möglich sein, auch bei Organisationen tätig zu werden, wenn diese nur unter dem bestimmenden Einfluss einer Gebietskörperschaft oder eines Gemeindeverbandes stehen oder es sich bei der künftigen Tätigkeit um eine NGO handelt. Das würde eine Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten bedeuten, aktuell sind Tätigkeiten nur dort möglich, wo Länder und Gemeinden direkten Einfluss haben. Aber: Von der geforderten Verpflichtung ist im Entwurf nichts zu lesen.

FPÖ sieht „Bauchfleck“

Als Beispiele für mögliche Einsätze werden etwa Rasenpflege, Tätigkeiten in Seniorenheimen, Bibliotheks-, Sportstätten- oder Friedhofsverwaltung, oder auch in Obdachloseneinrichtungen und Behindertenwerkstätten angeführt.

FPÖ-Chef Herbert Kickl zeigt sich empört und spricht von einem „Bauchfleck“. Man solle lieber über eine Arbeitspflicht für „anerkannte Flüchtlinge“ bis zum Wegfall ihres Fluchtgrunds nachdenken, das sei sinnvoller. Im Innenministerium verweist man auf einen laufenden Dialog mit den Bundesländern, von einer Arbeitspflicht will man hingegen nie gesprochen haben.