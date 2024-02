Im Jahr 2007 flossen rund 20 Prozent der Steuereinnahmen in die Pensionen, 2025 werden es laut Budgetplan 30 Prozent sein. Das ist nicht der Untergang, aber auch nicht völlig wuscht.

ÖVP und SPÖ, die sich beide um den Kanzlersessel bewerben, haben sich dieser Tage des wichtigen Themas angenommen. Gut so, zumal auch der Rechnungshof jüngst zum Schluss gekommen ist, dass das System zwar eine gute Grundlage darstellt, aber die eine oder andere Schraube doch zu drehen wäre.

Interessant ist, dass die Ideen der beiden Großparteien a.D. fast deckungsgleich sind. Die ÖVP will laut ihrem Österreichplan eine „Garantie des Pensionssystems“, die SPÖ erhöht auf „Pensionssystem in die Verfassung“. So klingen Beschwörungen, nicht aber echte Lösungen.

ÖVP und SPÖ wollen auch das faktische Pensionsantrittsalter erhöhen, bleiben aber vage, wie das gelingen soll. Kommt da was bis zur Wahl? Es wäre sonst sehr wenig für zwei Parteien, die unbedingt regieren wollen.