Die KPÖ will bei der EU-Wahl Anfang Juni antreten. Spitzenkandidat soll der Bundessprecher der Partei Günther Hopfgartner sein, wie die Partei am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Der 59-jährige hauptberufliche Gastwirt ist seit 2021 Parteivorsitzender der KPÖ. Im Wahlkampf wollen die Kommunisten nach eigenen Angaben vor allem auf die Themen Neutralität und Frieden sowie den Kampf gegen Teuerung und Privilegien setzen.

Um fix anzutreten, muss die KPÖ 2.600 Unterstützungserklärungen sammeln. Die Kommunisten waren bisher bei allen EU-Wahlen dabei - allein oder in Bündnissen: 2004 als Linke, 2014 mit den Piraten, Wandel und Ex-Martin-Mandatar Martin Ehrenhauser als „Europa anders“, 2019 unter dem Namen „KPÖ PLUS - European Left - Offene Liste“. Ins EU-Parlament geschafft hat es die KPÖ aber nie. 2019 erreichte die Partei 0,8 Prozent.