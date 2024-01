Nach der Landtagswahl 2019 tauchte er strahlend im Knittelfelder KPÖ-Büro auf, um seinen Genossen persönlich zum Wahlerfolg zu gratulieren. Und noch bis 2021 gehörte er der Bezirksleitung der KPÖ an. Bis ins hohe Alter blieb Leopold Pacher ein politischer Kopf. Seine Art behielt er bis zum Schluss: Freundlich und wertschätzend im Umgang, klar in der politischen Sache. Er war KPÖ-Bezirkssekretär, gehörte dem Landesparteivorstand an und saß 32 Jahre im Knittelfelder Gemeinderat, wo ihn seine Tochter Renate im Jahr 1992 folgte. Leopold Pacher erhielt als erster Kommunist den Ehrenring der Stadt Knittelfeld.