Auf große Feierlichkeiten verzichtete Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Besuch aus der Spitzenpolitik bekam das Staatsoberhaupt, das am heutigen Donnerstag seinen 80. Geburtstag feiert, dann aber doch. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kamen in die Hofburg, um den Bundespräsidenten persönlich zu beglückwünschen. Nehammer teilte ein Foto des Besuchs auf X, vormals Twitter. „Danke für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und weiterhin viel Schaffenskraft für die kommenden Jahre!“, kommentierte der Regierungschef.

In den sozialen Medien trudelten im Laufe des Tages zahlreiche Geburtstagswünsche von österreichischen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern ein. „Lieber Sascha, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute zu deinem 80. Geburtstag! Ich bin dankbar und stolz, dass wir schon ein ganzes Stück des Weges zusammen gegangen sind“, schrieb etwa Gesundheitsminister Johannes Rauch.

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler wünschte dem Bundespräsidenten „von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit in einem spannenden und herausfordernden Jahr“, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler gratulierte per Video. Sie wünsche dem ehemaligen grünen Parteichef „weiterhin eine ruhige Hand und einen klaren Blick für den Klimaschutz und eine gute Zukunft“, sagt die Ministerin in der Aufnahme.

Unter den Gratulanten befanden sich auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die das Staatsoberhaupt mit einem gemeinsamen Selfie auf Instagram hochleben ließ, und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Auch er gratulierte mit einem gemeinsamen Foto auf X. „Uns beiden ist ein Wandel der politischen Kultur & das respektvolle Miteinander in unserem Land ein großes Anliegen. Daher schätze ich unsere gute Zusammenarbeit sehr. Alles Gute!“, schrieb der Wiener Stadtchef.

„Eine Geburtstagstorte schmeckt am besten, wenn man sie teilt. Und wir hatten einen Riesenspaß beim Tortenessen. Dankbar und mit Zuversicht geht’s ins neue Lebensjahr!“ schrieb Van der Bellen selbst und postete ein Bild von sich umringt von einigen Volksschulkindern, die gemeinsam die Geburtstagskerzen des Bundespräsidenten ausblasen.

Eine offizielle Geburtstagsfeier für Van der Bellen oder ein Festakt im Parlament ist nicht geplant. Er wolle mit seinen Mitarbeitern in der Hofburg auf seinen Ehrentag anstoßen und am Abend im privaten Kreis feiern, hatte Van der Bellen im Vorfeld angekündigt.