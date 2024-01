Der österreichische Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen feiert am 18. Jänner einen runden Geburtstag. Er wird 80 Jahre alt. Feiern will er den runden Geburtstag nur in einem kleinen Rahmen – wie auch seine Geburtstage bisher.

Alexander Van der Bellen war früher Chef der Grünen. Seit 7 Jahren ist er der Bundes-Präsident von Österreich. Derzeit befindet er sich in seiner 2. Amtszeit.

Der gebürtige Tiroler hat familiäre Wurzeln in Estland.