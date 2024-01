An den für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte gesetzlich verpflichtenden Werte- und Orientierungskursen haben seit dem Start 2015 nunmehr 100.000 Personen teilgenommen. Das teilte der Integrationsfonds in einer Aussendung mit. Über 7.500 Werte- und Orientierungskurse hätten demnach bisher in ganz Österreich stattgefunden.

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) betonte, dass in den Kursen Grundwerte wie die Gleichstellung von Frauen und Männern, der Kampf gegen Antisemitismus und die Notwendigkeit, rasch einen Arbeitsplatz zu finden, vermittelt würden. Der Arbeitsmarkt in Österreich biete aktuell mit sehr vielen offenen Stellen besonders viele Möglichkeiten.

Rascher Arbeitsmarkteinstieg im Zentrum der Kurse

Daher steht künftig die Möglichkeit eines raschen Arbeitsmarkteinstiegs mit noch geringen Deutschkenntnissen im Zentrum der Kurse. Dabei werden grundlegende Informationen zur Jobsuche und Bewerbung vermittelt.

Nach Angaben von Sandra Ivkic, Gesamtleiterin für Integrationsmaßnahmen beim Integrationsfonds, sind zwei von drei Flüchtlingen mit neuer Zuerkennung in keiner oder zumindest nicht in der lateinischen Schrift alphabetisiert. Diesen Entwicklungen trage das erneuerte Modul zur Arbeitsmarktintegration in den Kursen Rechnung.

Kurse werden in mehrere Sprachen gedolmetscht

Die Werte- und Orientierungskurse finden laufend in ganz Österreich statt und werden von Trainern des Fonds durchgeführt. Die Kurse finden auf Deutsch statt, bei Bedarf stehen Dolmetscher für mehrere Sprachen zur Verfügung: So wurden seit Beginn im Jahr 2015 insgesamt 56 Prozent aller Kurse in Arabisch und rund 33 Prozent in Dari/Farsi gedolmetscht, auch Englisch, Russisch und Somali werden angeboten. Mit rund 49 Prozent hat fast die Hälfte der Kursteilnehmer eine syrische Staatsbürgerschaft, rund 24 Prozent der Teilnehmenden kommen aus Afghanistan. Der Frauenanteil in den Werte- und Orientierungskursen liegt im Schnitt bei 32 Prozent, nach der Einführung der gesetzlichen Verpflichtung zur Teilnahme an den Kursen im Jahr 2017 hat sich der Frauenanteil von 20 Prozent auf 45 Prozent mehr als verdoppelt.