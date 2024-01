Am Donnerstag werden bei konstituierenden Sitzungen die Weichen für zwei Untersuchungsausschüsse gestellt, die uns in der ersten Jahreshälfte bevorstehen. Die Befragungen, die im März starten sollen, versprechen weniger inhaltliche Erkenntnisse als gegenseitige An- und Untergriffe. Und sie sind der Startschuss für einen Wahlkampf, der lang und hässlich wird.