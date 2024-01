Erst im vergangenen Oktober kündigte der ehemalige Wirtschaftssprecher und Salzburger Landesobmann der Neos an, sich mit Blick auf die kommenden Nationalratswahlen wieder um ein Mandat bewerben zu wollen. Im Herbst hatte er die Übergabe seines Hotels in Goldegg im Pongau an einen seiner Söhne abgeschlossen, nun sei wieder ausreichend Zeit und Energie für seine Leidenschaft, die Politik, vorhanden.

Doch nun geht es doch schneller, sehr viel schneller sogar. Am Donnerstag erst kündigte die Tiroler Neos-Abgeordnete Julia Seidl ihren Abschied aus dem Nationalrat per Februar an, um sich ganz auf ihre Spitzenkandidatur für die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 14. April zu konzentrieren. Es war Seidl, die Schellhorns Mandat übernahm, als dieser 2021 überraschend seinen Rücktritt ankündigte. Bis dahin war der wortgewaltige und umtriebige Unternehmer einer der prägenden Figuren der kleinen Neos-Fraktion.

Nun wird Schellhorn sein eigenes Mandat wieder selbst übernehmen. Vollzogen werden könnte der Wechsel bereits im Februar.