Ausgerechnet ein wasserrutschenreiches Wellnesshotel in der ungarischen Grenzstadt Szeged wurde am Montag zum Schauplatz eines bemerkenswerten Treffens der vier Visegrád-Staaten. Denn neben den Innenministern von Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien, die sich in regelmäßigen Abständen zum Austausch treffen, waren zwei weitere Amtskollegen angereist: Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und seine deutsche Amtskollegin Nancy Faeser (SPD). Hier, nur wenige Kilometer vom 2015 errichteten ungarischen Grenzzaun zu Serbien und damit der berüchtigten Balkanroute entfernt, einigte man sich auf eine engere Abstimmung in Sachen Migration.

Der Besuch gliedert sich ein in die Kehrtwende, die Deutschland gerade in Sachen Migration vollzieht. Im „Fluchtjahr“ 2015/16 hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit „Wir schaffen das“ eine positive Haltung in Sachen Aufnahme ausgerufen, auch moderate bis linke Parteien ließen in den eigenen Reihen kaum Kritik an diesem Zugang aufkommen. Stark steigende Asylzahlen im Land sorgten zuletzt jedoch für ein Umschwenken, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gelobte, „mehr und schneller abschieben“ zu wollen. Weniger Migrationsanreize und härtere Grenzkontrollen wurden ebenfalls von ihm eingefordert.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (ebenfalls SPD) schwenkte hingegen in Sachen Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz um, für die sie nach anfänglichem Dagegenhalten grünes Licht gab. Hitzige Debatten um Aufnahmeobergrenzen, eine Arbeitspflicht für Asylsuchende und deren Verteilung auf die Kommunen folgten.

Wiener Genugtuung über deutsches Umschwenken

In Wien nimmt man den Schwenk aus Berlin in Sachen Migrationspolitik, aber auch den gemeinsamen Besuch im ungarischen Grenzort mit einer gewissen Genugtuung auf. Österreichs reger Austausch mit der Visegrád-Gruppe, auch in Sachen Migration, war bei den nördlichen Nachbarn in der Vergangenheit stets mit politisch hochgezogenen Augenbrauen verfolgt worden. Österreich wurde als Brückenbauer zwischen den liberalen EU-Großmächten Frankreich und Deutschland und den ehemaligen Ostblockstaaten wahrgenommen, die stets eine deutlich restriktivere Migrationspolitik verfolgten. Allen voran Ungarns Staatschef Viktor Orbán. Dass Deutschland bei dem Treffen nun erstmals mit einer Bundesinnenministerin vertreten ist, dürfte also auch am „Puffer“ Österreich liegen.

Man habe sich auf einen gemeinsamen Austausch von Daten zur irregulären Migration geeinigt, lässt Faeser nach der gemeinsamen Unterredung mit ihren Amtskollegen wissen. „Ich habe vorgeschlagen, regelmäßige Treffen der Grenzbehörden für ein gemeinsames Monitoring der Migrationslage durchzuführen“, ergänzt sie. Der Vorschlag sei von ihren Kollegen angenommen worden. Karner betonte im Anschluss erneut die Wichtigkeit eines „robusten“ Schutzes der EU-Außengrenze, um den Druck auf „diese Grenze“ zu mindern. Zudem habe man sich auf umfassendere Ermittlungen zu Schlepperbanden im Hintergrund geeinigt, beim EU-Innenministerrat in Brüssel kommende Woche wolle man sich erneut für die Stärkung des europäischen Außengrenzschutzes einsetzen.

Zur ungarisch-serbischen Grenze fuhr man im Anschluss jedoch ohne Faeser, dort seien ja keine deutschen Polizistinnen und Polizisten stationiert, hieß es. Während sich die Innenministerin wieder auf den Heimweg machte, besuchte Karner das heimische Kontingent. 50 Beamte sind in Szeged im Einsatz, was dem Minister mehrfach viel Kritik eingebracht hatte. Ungarn wird mehrfach vorgeworfen, sich dem Zaun nähernde Migranten illegal zurückzudrängen. Eine Involvierung heimischer Beamter hatte Karner aber stets zurückgewiesen.