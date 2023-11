Die steirische KP und ihre Bundespartei kommen sich am Wochenende auf der Parteikonferenz im Grazer Volkshaus näher: Am Samstag stellte Bundesvorsitzender Günther Hopfgartner mit „Hausherrin“ Elke Kahr und dem Salzburger „Star“ der Kommunisten, Kay-Michael Dankl, die beiden Spitzenkandidaten für den Nationalratswahlkampf vor. Auf Platz 1 steht Tobias Schweiger, gebürtiger Grazer und ehemaliges Mitglied der Jungen Grünen. Sein Schwerpunkt: Wohnen. Auf Platz 2 kandidiert Bettina Prochaska. Die Salzburgerin ist seit vielen Jahren in der Spitalspflege tätig und trat zuletzt bei der Salzburger Landtagswahl an. Als steirischer Spitzenkandidat wird Josef Meszlenyi, Stadtrat aus Knittelfeld, gehandelt. Die Kleine Zeitung berichtete vorab.