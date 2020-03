Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments, über das schlechte Bild der EU in Zeiten der Krise, warum er auf Distanz zu Sebastian Kurz geht und über die fehlende Solidarität der EU-Mitgliedsstaaten.

Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments © APA/HANS KLAUS TECHT

In Europa scheinen die Nerven blank zu liegen; es gibt Streit um an den Grenzen zurückgehaltene Schutzmasken, Exportverbote für Schutzausrüstungen, offenen Schlagabtausch wegen der Corona-Bonds – warum gibt die EU so ein schlechtes Bild ab?