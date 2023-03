Und täglich grüßt das Murmeltier: In der Filmkomödie spielt Bill Murray einen TV-Reporter, der in einer Zeitschleife festsitzt. Wie schön wäre es, wenn Wladimir Putin sich heute einfach vor den Fernseher setzte, um sich was Nettes anzusehen, vielleicht eine sowjetische Komödie, anstatt verbissen Krieg zu führen. Wenn er sich daran erinnerte, dass Russland schon jetzt der größte Flächenstaat der Welt ist, dass die Ausweitung seiner Gebiete kein einziges Menschenleben wert ist. Stattdessen hängt Putin in seiner eigenen Zeitschleife fest. Nicht das Murmeltier grüßt hier, sondern die Atomdrohung. Jüngstes Beispiel: seine Ankündigung, Russland werde taktische Atomwaffen nach Belarus verlegen.



Strategisch würde dieser Schritt laut Militärexperten wenig ändern. Denn schon jetzt befinden sich in der russischen Provinz Kaliningrad, direkt angrenzend an die beiden EU- und Nato-Mitglieder Polen und Litauen, atomar bestückbare russische Raketen, die in wenigen Minuten Berlin oder Warschau erreichen könnten.