Russlands Präsident Wladimir Putin verwies bei seiner Ankündigung, taktische Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren darauf, dass auch die USA bei Verbündeten in Europa Atomwaffen stationiert haben. „Wir machen nur das, was sie schon seit Jahrzehnten machen.“ Der Hintergrund: Sowohl die Nato als auch die Sowjetunion haben im Kalten Krieg in verbündeten Staaten Nuklearwaffen stationiert. So hatte Moskau Sprengköpfe in der Ukrainischen Sowjetrepublik, erzählt Philipp Eder, Brigadier und Leiter der Abteilung Militärstrategie beim österreichischen Bundesheer. Gegen Sicherheitsgarantien gab Kiew diese 1994 an Russland zurück. Auch die Nato hatte und hat noch Atomwaffen in Europa stationiert, „allerdings“, so Eder, „wenn Sie sich die Karte anschauen, sehen Sie, das Ganze ist nicht weiter östlich als die Türkei, Deutschland, Belgien oder Italien.“