Sie ist Teil der Schmieren-Kavallerie, die täglich und in einem endlosen Zirkel mit Wladimir Putins staatlicher TV-Propaganda ausreitet: Moderatorin Olga Skabejewa. Nun ließ sie in ihrer Polit-Talkshow "60 Minuten" im Kreml-Fernsehsender Rossiya-1 wissen, wie es um den Alltag der Briten inzwischen bestellt sein soll: Die 38-jährige Putin-Propagandistin behauptete in ihrer Sendung, dass "einige Restaurants in Großbritannien Eichhörnchen servieren werden". Die Lebensmittel im Vereinigten Königreich seien mittlerweile knapp geworden, dass man sich mit den kleinen Nagetieren, die es in britischen Parks und Wäldern ja zuhauf gibt, behelfen müssen: Exemplarische Propaganda aus der journalistischen Talsenke.