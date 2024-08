Israelische Einsatzkräfte haben im Gazastreifen die Leiche eines israelischen Soldaten gefunden und zurück nach Israel gebracht. Der Mann sei bereits am 7. Oktober während des Massakers der Hamas getötet worden, hieß es in einer Erklärung der Armee, des israelischen Geheimdienstes Shin Bet sowie der Polizei. Die Familie des Soldaten sei informiert worden.

Wo genau die Einsatzkräfte die sterblichen Überreste in dem palästinensischen Küstengebiet fanden, wurde zunächst nicht mitgeteilt. An dem Militäreinsatz seien Soldaten und Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes beteiligt gewesen.

Die Hamas hat jetzt nach israelischer Zählung noch 107 Geiseln in ihrer Gewalt. Mindestens ein Drittel davon gilt als tot. Insgesamt verschleppten palästinensische Terroristen am 7. Oktober vergangenen Jahres mehr als 250 Menschen aus Israel in das Küstengebiet.

Unbewachte Geisel aus Tunnel befreit

Am Dienstag befreiten israelische Spezialeinheiten eine unbewachte Geisel aus einem Tunnel der Hamas unter dem Gazastreifen. Der 52-jährige Beduine ist israelischen Angaben zufolge bei guter Gesundheit.

Es war das erste Mal, dass eine Geisel lebendig aus einem Tunnel gerettet wurde. Die Armee hat bereits mehrfach Geisel-Leichen im Gazastreifen geborgen.