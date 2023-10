Shani Louk ist laut Angaben ihrer Mutter tot. Die Deutsche wurde am 7. Oktober bei einem Musikfestival im Süden Israels von den Hamas entführt und nach Gaza verschleppt. Ein Video zeigte, wie die nur noch in Unterwäsche bekleidete junge Frau von Hamas-Kämpfern auf einen Pick-up geworfen wurde.

„Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist“, sagte ihre Mutter am Montag gegenüber RTL. Die 22-Jährige, die sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsbürgerschaft hat, ist damit eine von unzähligen Opfern des Hamas-Terrors. Allein auf dem Festivalgelände soll die Hamas 260 Menschen getötet haben.

Louks Mutter hatte nach der Entführung ihrer Tochter in einem berührenden Video zur Hilfe der Bundesregierung aufgerufen. Kurz darauf gab es auch erstmals ein Lebenszeichen von ihr. Die Hoffnungen der Mutter ihre Tochter wiederzusehen, sind nun jedoch zerstört worden.

Vor wenigen Tagen hatten die Angehörigen der deutschen Geiseln noch mit einer Demonstration in Tel Aviv an die Verschleppten erinnert. Dabei stellten sie sich mit „Käfigen“ über dem Kopf und Fotos der Geiseln am Hinterkopf vor die Vertretung.

Die Gesamtzahl der Todesopfer lässt sich aufgrund unterschiedlicher Quellen nicht vollständig klären. Es wird davon ausgegangen, dass in den Tagen nach Beginn des Hamas-Terrors 1400 Menschen ums Leben kamen. Mehr als 230 Personen sollen von der Hamas nach Gaza verschleppt worden sein. Wie viele davon noch am Leben sind, ist unklar.