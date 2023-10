In Wien hat am Sonntagnachmittag neuerlich eine pro-palästinensische Demonstration stattgefunden. Rund 200 Menschen versammelten sich Polizeiangaben zufolge am Ballhausplatz, an dem Bundeskanzleramt und Präsidentschaftskanzlei liegen. Vorfälle wurden nicht gemeldet. Dort hatte am Mittwoch eine große Gedenkkundgebung für die Opfer des Hamas-Terrors in Israel stattgefunden, parallel dazu demonstrierten Unterstützer der Palästinenser trotz eines Verbots am Stephansplatz.

Erst am gestrigen Samstag hatten Unterstützer der Palästinenser in Wien-Favoriten demonstriert. Auch diese Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle. Nach einer von der Polizei aufgelösten Kundgebung in Graz kam es jedoch zu einem Zwischenfall: Ein junger Mann wurde am Samstagabend festgenommen, nachdem er einen Polizisten attackiert und leicht verletzt hatte.