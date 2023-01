Der Morgen danach begann in Brasília wie immer. Fast jedenfalls. Die U-Bahn fuhr, die Straßen waren verstopft in der Hauptstadt, die Menschen tranken an den Straßenständen ihren 2cafezinho2, die Händler öffneten ihre Geschäfte. Nur die Hubschrauber, die über die Stadt kreisten und die Sicherheitskräfte im Regierungsviertel und auf dem "Platz der drei Gewalten", den der Stararchitekt Óscar Niemeyer Ende der 1950er entwarf, zeugten von den Ereignissen einen Tag zuvor. Und die 1200 Randalierer und Vandalen, die von der Polizei vorläufig festgenommen wurden, erzählen ein wenig auch die Geschichte dieses historischen Tages in Brasília.