Ausgerechnet Florida! Hier, wo Donald Trump — wie so viele New Yorker — seinen Winterwohnsitz hat, wo sich die Palmen im Hurrikan biegen und die Alligatoren in den Everglades tummeln, regiert die neue Hoffnung der Republikanischen Partei: Ron DeSantis, Gouverneur des südlichsten Staates der USA und der Politiker, der vielleicht der erste italienischstämmige Präsident Amerikas wird. Seit 2018 regiert er Florida, Heimat von Disney World und Nasa, der Jachthäfen von West Palm Beach, der Inseln der Keys, der Exilkubaner von Little Havanna, der "Golden Girls" und von "Florida Man", dem legendären und tollkühnen Floridianer.