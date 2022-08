Ein Gespenst geht um, das Gespenst der „strategischen Ambiguität“. Bis vor kurzem war es gut verwahrt in den Elfenbeintürmen der Politologinnen und Politologen. Doch seit der Verschärfung der Taiwan-Krise hat es sich in Wohnzimmern und Chat-Foren gemütlich gemacht. „Strategische Ambiguität“ ist seither in aller Munde, um das komplizierte Verhältnis zwischen China, Taiwan und den USA zu erklären.