In der alten Hauptstadt Bonn läuft derzeit eine aufschlussreiche Ausstellung. "Bilder aus einem fremden Land", lautet der Titel. Es geht um Fotografien aus dem Deutschland der 1980er-Jahre. Aber ganz so fremd wirkt dieses Land gar nicht. Am Eingang zur Ausstellung lassen sich Buttons basteln. Die Motive: Friedenstaube sowie Sticker mit "Atomkraft? Nein Danke". All das klingt wieder ziemlich aktuell.