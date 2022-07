Kaiser Nero soll die Lyra gespielt haben, während Rom in Flammen stand. Manche Führungsverantwortliche der Neuzeit treiben es schlimmer. Sie gießen Öl ins Feuer, und zwar buchstäblich. Während sich die Folgen des Einmarsches Russlands in die Ukraine auf die ganze Welt ausdehnen, reagieren einige Länder auf die wachsende Energiekrise, indem sie noch stärker auf fossile Brennstoffe setzen – sie stecken weitere Milliarden in Kohle, Erdöl und Erdgas, also genau in die Energieträger, die den Klimanotstand noch weiter verschärfen.