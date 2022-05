Statisten, Fakes und Krankheiten: Die vielen Rätsel des russischen Präsidenten

Viel wird über ihn geschrieben, wenig ist über ihn als Mensch bekannt. Besonders seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine häufen sich Berichte über Wladimir Putins angebliche Geheimnisse, Krankheiten, Doppelgänger. Was kann man zwischen den Zeilen des Mannes lesen, der so gern in strikten Sätzen und Abfolgen spricht und Zufälle hasst.