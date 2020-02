Facebook

Außenminister Wang Yi © AP

Auch China ist in diesem Jahr hochrangig bei der Münchner Sicherheitskonferenz vertreten. Schon am Freitag und am Samstagmorgen zeichnete sich ab, dass die Regierung in Peking außergewöhnlich scharf attackiert wird in diesem Jahr in München. Vor allem US-Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister Mark Esper gingen in ihren Reden und den anschließenden Fragen hart mit der Regierung in Peking ins Gericht - trotz der derzeit angespannten Lage im asiatischen Riesenreich durch die Virus-Epidemie. Deshalb ging Außenminister Wang Yi auch zunächst auf den Kampf seines Landes gegen den Coronavirus ein, der nun unter der „starken Führung von Präsident Xi“ geführt werde.