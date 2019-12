Facebook

Frankreichs Soldaten in der Sahelzone © APA/AFP/Michele Cattani

Die Terrorattentate werden häufiger und blutiger. Am Heiligen Abend Heiligabend fielen in Burkina Faso über 200 Jihadisten auf Motorrädern in die Kleinstadt Arbinda im Norden des Landes ein und massakrierten 35 Zivilisten, fast alle von ihnen Frauen. Bei einem ähnlichen Großangriff des „Islamischen Staates“ im Nordosten Malis starben Anfang November 49 einheimische Soldaten. Ein französischer Militär kam ums Leben, als sein gepanzertes Fahrzeug in eine Sprengfalle fuhr. 13 französische Soldaten wurden bei der Kollision zweier Kampfhubschrauber getötet, die ein Terrorkommando jagten. Nahe der Grenze zu Mali kam eine algerische Patrouille in der südlichen Ortschaft Tawendert unter Feuer, der erste IS-Angriff auf algerischem Territorium seit 2017. Im Niger überfielen mehrere hundert Extremisten mit Selbstmordfahrzeugen ein Militärlager und erschossen 71 Soldaten. Präsident Mahamadou Issoufou rief eine dreitägige Staatstrauer aus und forderte mehr Hilfe von der internationalen Gemeinschaft. „Sie sind verantwortlich für das, was uns derzeit zustößt, wegen ihrer desaströsen Entscheidung, in Libyen zu intervenieren“, erklärte er.