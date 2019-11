Facebook

Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump traten gemeinsam vor die Presse © AP/Evan Vucci

US-Präsident Donald Trump hat beim Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Washington betont freundliche Töne angeschlagen und auch die Waffenruhe im Nordsyrien-Konflikt gelobt. "Der Präsident und ich sind sehr gute Freunde", sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit Erdogan im Weißen Haus.

"Wir sind seit langem befreundet." Man verstehe das jeweils andere Land. Trump sagte auch, die in Nordsyrien vereinbarte Waffenruhe halte "sehr gut".

Trump empfing seinen Amtskollegen aus Ankara gut einen Monat nach dem Start der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien. Die türkische Armee war am 9. Oktober mit verbündeten Rebellen in Nordsyrien einmarschiert, um die YPG aus dem Grenzgebiet zu vertreiben. Die YPG ist der Verbündete der US-Streitkräfte im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS).

Die Türkei betrachtet die Kurdenmiliz dagegen als Terrororganisation. Trump hatte der Offensive mit einem Abzug der US-Truppen aus dem Grenzgebiet in Nordsyrien den Weg geebnet. Kritiker warfen ihm vor, die YPG im Stich gelassen zu haben.

Trumps Einladung an Erdogan sorgte ebenfalls für Unmut. Der demokratische Senator Chris Van Hollen warf Trump vor, Erdogan damit unter anderem für den Angriff auf die YPG "belohnt" zu haben.

Unter den Nato-Partnern knistert es

