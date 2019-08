Massaker in den USA

Anfang des 20. Jahrhunderts waren Mexikaner in Texas als Arbeiter auf Ölfeldern gefragt © AP

Am Wochenende eröffnete ein 21-jähriger Mann, bewaffnet mit einem halbautomatischen Gewehr, in einem Einkaufzentrum in der texanischen Grenzstadt El Paso willkürlich das Feuer auf Passanten. Dutzend Menschen kamen ums Leben und Dutzende wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.