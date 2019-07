Facebook

May ließ für Trump den roten Teppich ausrollen © (c) AFP (BEN STANSALL)

Es war einer der berüchtigten Zornausbrüche von Amerikas Präsident. Aber diesmal benötigte Donald Trump gleich mehrere Tweets, um Dampf abzulassen. „Der verrückte Botschafter des UK“, „ein sehr dummer Typ“, „ein aufgeblasener Idiot“, wütete er gegen Kim Darroch, den Botschafter des Vereinigten Königreichs in den USA. Auslöser des Gezeters aus dem Weißen Haus: Die britische Zeitung „Mail on Sunday“ hatte am Samstag Depeschen Darrochs an die Regierung in London publik gemacht, die Trump als „unsicher“ und „inkompetent“ und seine Regierung als „einzigartig dysfunktional“ beschreiben.