Die Regierung des argentinischen Präsidenten Javier Milei hat akkreditierten Journalisten den Zugang zum Regierungssitz Casa Rosada verwehrt. Regierungssprecher Javier Lanari teilte am Donnerstag auf der Plattform X mit, der Zugang per Fingerabdruck sei nach einer Beschwerde des Militärs wegen Spionage als Präventivmaßnahme gesperrt worden. Ziel sei es, die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Vorwürfe gegen Mileis Kabinettschef

Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters konnte das Gebäude am Donnerstagmorgen nicht mehr betreten. Milei hatte am Mittwoch ein Foto von zwei Journalisten des Fernsehsenders TN veröffentlicht und dazu auf X geschrieben: „Ich würde zu gerne sehen, wie dieser dreckige Abschaum, der Presseausweise trägt (95 Prozent), sich zu Wort meldet, um zu verteidigen, was diese beiden Kriminellen getan haben“, sagte Milei.

Er bezog sich dabei offenbar auf eine von dem Sender ausgestrahlte Aufnahme, die Kabinettschef Manuel Adorni in den Fluren der Casa Rosada zeigt. Adorni steht seit Wochen wegen Vorwürfen der Bereicherung sowie wegen eines Fluges in einem Privatflugzeug nach Uruguay unter massivem Beschuss.

Der umstrittene Präsident ist in der Vergangenheit wiederholt mit Journalisten aneinandergeraten, was laut Organisationen für Pressefreiheit seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 zu einer deutlichen Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Regierung und Presse geführt hat.