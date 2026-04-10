Der Iran-Krieg und der Versuch, eine Waffenruhe durchzusetzen, ziehen nun auch das Verhältnis zwischen Donald Trump und Israels Premier Benjamin Netanjahu in Mitleidenschaft. „Alles nur ein Missverständnis“, sagt JD Vance gestern, nachdem Israel massiv den Libanon bombardiert hatte. Der Iran habe offenbar gedacht, der israelische Feldzug gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon falle unter die vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und Iran, erklärte der US-Vizepräsident. Das habe Washington nie zugesagt, betonte Vance, der für die USA ab morgen die Friedensverhandlungen mit dem Iran in Pakistan führen soll. Vance wollte damit einen Streit entschärfen, der die Gespräche torpedieren könnte. Der Vizepräsident weiß, dass es nicht um Missverständnisse geht – es geht um völlig gegensätzliche Interessen.

Vermittler Pakistan hatte bei der Verkündung der Waffenruhe öffentlich erklärt, die Feuerpause gelte auch für den Libanon. Doch Israel will sich nicht daran halten und verstärkt seine Offensive gegen die Hisbollah. Hunderte Menschen wurden bei israelischen Angriffen in den vergangenen Tagen getötet, fast 200 allein am Mittwoch – dem Tag, an dem die Waffenruhe begann.

„Beides geht nicht“

Die iranische Führung will die USA nun zwingen, Israel zurückzupfeifen. Außenminister Abbas Araghtschi forderte die USA auf, sich zwischen einer Waffenruhe und der Fortsetzung des Krieges im Libanon zu entscheiden: „Sie können nicht beides haben.“ Eine weitere Schwächung der Hisbollah wäre ein Rückschlag für das Ziel der Iraner, ihren Einfluss im Nahen Osten nach dem Krieg wieder aufzubauen.

Teheran setzt zwei Druckmittel ein, um die USA dazu zu bringen, Israel aufzuhalten. Erstens droht der Iran mit dem Abbruch der Waffenruhe. Trump hat kein Interesse daran, den Krieg wieder aufflammen zu lassen. Hier setzt das zweite Druckmittel der Iraner an: ihre Kontrolle über den Tankerverkehr durch die Straße von Hormuz. Trump hatte angekündigt, dass Teheran alle Hindernisse für den Schiffsverkehr beseitigen werde, doch die Meerenge blieb am Donnerstag für die meisten Tanker gesperrt.

Bisher hat Trump Israel nicht zur Einhaltung der Waffenruhe verdonnert. Jerusalem will die Hisbollah aus dem israelisch-libanesischen Grenzgebiet zurückdrängen und sie an Angriffen auf den Norden Israels hindern. Doch Netanjahu will nach Meinung von Kritikern mit dem Feldzug auch von der mageren Bilanz seiner Politik ablenken. Oppositionsführer Yair Lapid zählte Netanjahus Misserfolge auf: Trotz der jüngsten Kriege regiere die Hamas den Gaza-Streifen und die Hisbollah den Libanon. Im Iran regiere statt des 86-jährigen Revolutionsführers Ali Khamenei, der am ersten Kriegstag getötet wurde, nun dessen Sohn Modschtaba. Als sich Trump zur Waffenruhe mit dem Iran entschloss, habe er Netanjahu lediglich am Telefon darüber informiert, was Israel zu tun habe.

Das Festhalten an der Libanon-Offensive könnte Israel auch dazu dienen, die Iran-Waffenruhe zu torpedieren, sagte der Nahost-Experte Ali Alfoneh vom Arab Gulf States Institute in Washington zur Kleinen Zeitung. Netanjahu wolle das Regime stürzen und einen Bürgerkrieg provozieren, um den Iran zu schwächen. Dies sei in fünf Wochen Krieg nicht erreicht worden. „Deshalb wird er die Feuerpause wahrscheinlich eher früher als später sabotieren.“

Drei Versionen vom Zehn-Punkte-Plan

Selbst wenn der Streit um den Krieg im Libanon noch vor den Verhandlungen in Islamabad beigelegt werden kann, wird eine Verständigung zwischen den USA und dem Iran schwierig. Trump akzeptierte einen Zehn-Punkte-Plan der Iraner als Verhandlungsgrundlage, doch die von Teheran veröffentlichte Version enthält Forderungen, die für die USA unannehmbar sein dürften, etwa, was die Urananreicherung betrifft. Vance sagte, es gebe drei Versionen des Zehn-Punkte-Plans, von denen eine „sofort in den Müll gewandert“ sei. Er wird bald erfahren, wie die Iraner das sehen.