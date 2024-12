Der Westen ist im neuen Krieg in Syrien nur Zuschauer. Die Entscheidungen über Krieg und Frieden – und darüber, ob es eine neue Flüchtlingswelle in die EU gibt – fallen in Moskau, Ankara, Teheran und am Golf. Jetzt rächt sich, dass USA und Europa den Konflikt in Syrien in den vergangenen Jahren als „eingefroren“ und damit als stabil abgetan haben.