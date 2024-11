Theoretisch könnte Donald Trump längst im Gefängnis sitzen. Schließlich wurde der ehemalige und zukünftige US-Präsident bereits im Mai von einem New Yorker Gericht in 34 Anklagepunkten für schuldig befunden. Trump, so stellten die Geschworenen fest, habe Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Zahlungen an den Pornostar Stormy Daniels als Gegenleistung für ihr Schweigen über eine angebliche Affäre gefälscht – ein Verbrechen, das durchaus mit einer Haftstrafe geahndet werden könnte. Wahrscheinlich war das allerdings nie.