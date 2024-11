Nach einem russischen Raketenangriff sind in der ukrainischen Großstadt Krywyj Rih drei tote Kinder aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen worden. Das jüngste sei nicht einmal ein Jahr alt, teilte der Militärgouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, mit. „Insgesamt haben die Russen damit bei der gestrigen Attacke vier Menschen getötet“, sagte er. Beim vierten Todesopfer soll es sich um die Mutter der Kinder handeln. Zudem wurden 14 Personen verletzt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte nach dem gestrigen Angriff auf seine Heimatstadt vom Westen mehr Waffen für die Abwehr solcher Attacken gefordert. „Russland strebt nur eine Fortsetzung des Krieges an, und jeder Schlag widerlegt Russlands Erklärungen zur Diplomatie“, schrieb er bei Telegram.

In der westrussischen Grenzregion Belgorod brach unterdessen in der Stadt Stary Oskol nach einem nächtlichen ukrainischen Drohnenangriff ein Brand in einem Tanklager aus. Der Feuerwehr sei es gelungen, die Flammen schnell zu löschen, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Tote und Verletzte habe es nicht gegeben.

Das russische Militär meldete den Abschuss von insgesamt 13 ukrainischen Drohnen in der Nacht. Neun seien dabei im Gebiet Belgorod abgefangen worden, jeweils zwei in den angrenzenden Regionen Brjansk und Kursk, hieß es.