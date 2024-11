Russland hat Angaben der ukrainischen Behörden zufolge die Stadt Saporischschja angegriffen. Dabei wurden sechs Menschen getötet und neun weitere verletzt, teilte Regionalgouverneur Ivan Fedorow auf Telegram mit. Zuvor hatte er bereits erklärt, dass die russische Armee in der Stadt im Südosten des Landes Infrastruktur-Einrichtungen attackiert habe. Auch in weiteren Teilen des Landes, etwa in Charkiw und Kiew, gab es am Dienstag russische Angriffe.

Charkiw mit Lenkbomben angegriffen

Charkiw wurde Behördenangaben zufolge erneut mit Lenkbomben angegriffen. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Synjehubow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. In drei Appartement-Häusern seien Fensterscheiben zerstört worden. Erst am Sonntag war die Stadt unweit der Grenze zu Russland zum Ziel von Lenkbombenangriffen unter anderem auf Wohnhäuser und Geschäfte geworden. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Drohnen-Angriffswelle auf Kiew

Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde in der Nacht erneut Ziel russischer Drohnenangriffe. Die ukrainische Luftwaffe versuche, eine zweite Angriffswelle abzuwehren, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Russland habe zwei verschiedene Bezirke der Stadt ins Visier genommen.