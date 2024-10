Ungarns Regierungschef Viktor Orbán kommt am Donnerstag nach Wien. Eigentlich ist es ein privater Besuch, da er an der Diskussionsveranstaltung „Frieden in Europa“ der Schweizer Wochenzeitung „Weltwoche“ gemeinsam mit dem deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder teilnimmt. Aufsehen erregen allerdings seine geplanten Treffen mit zwei FPÖ-Politikern, Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Freiheitlichen-Chef Herbert Kickl.

Allerdings sind Begegnungen zwischen dem langjährigen ungarischen Ministerpräsidenten, der bereits seit 1989 in der Spitzenpolitik aktiv ist und seitdem insgesamt 18 Jahre regiert hat, auch mit österreichischen Politikern anderer Parteien nichts Ungewöhnliches. Darauf verweisen auf die Freiheitlichen, die ihren Kritikern „Heuchelei“ vorwerfen. Rosenkranz' Vorgänger als Nationalratspräsident, Wolfgang Sobotka (ÖVP), befand sich zudem im regelmäßigen Austausch mit seinem ungarischen Amtskollegen László Kövér, eines der Gründungsmitglieder der Fidesz-Bewegung.

Enge Bande

Die Verbindungen der FPÖ mit Orbáns Partei haben sich aber intensiviert, zumal die Blauen auch im EU-Parlament mit Fidesz kooperieren. Der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker ist zudem Vorsitzender der offiziellen parlamentarischen Freundschaftsgruppe mit Ungarn. In dieser Funktion lud er zuletzt Ungarns Außenminister Péter Szijjártó ins Parlament ein. Dieser hoffte damals auf eine FPÖ-Regierung, die eine Achse mit Ungarn und der Slowakei bilden könnte.

Die Grünen haben für 9 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt mit Parteichef Werner Kogler und der geschäftsführenden Klubobfrau Sigrid Maurer.