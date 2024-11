Es ist ein Triumph. Anders kann man den Wahlsieg Donald Trumps nicht bezeichnen. Klar und deutlich hat der Mann, der mit einem Bein schon im Gefängnis stand und zwei Mal nur mit Glück Attentatsversuche überlebte, den Kampf ums Weiße Haus für sich entschieden. Eine Frau als Präsidentin? Wieder nicht. Glaubt man Donald Trump so sehr, wie es offenbar die Mehrheit der Amerikaner tut, kann das nur gut so sein. „Goldene Zeiten“ brechen jetzt an, Donald Trump will das tief gespaltene Land, in dem die Demokraten nach der Wahl in Schock verfielen, „heilen“. Und nebenbei den Frieden bringen, in nur wenigen Tagen, in der Ukraine genauso wie im Nahen Osten.