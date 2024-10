Wie sehr sich die Menschen in Georgien Europa wünschen, lässt sich nicht nur an den vielen EU-Flaggen ablesen, die bei den regelmäßigen Protesten gegen die Regierung geschwenkt werden. In einer Umfrage haben sich im Frühjahr erneut 70 Prozent für einen EU-Beitritt ausgesprochen, schon seit Jahren eint die Georgier nichts mehr als die Sehnsucht, endlich dazuzugehören.