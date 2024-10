Nein, er gehe nicht wählen. Der Straßenkünstler Sosso hat über 40 Bilder auf die Treppen vor dem Säulengang zur Tifliser Seilbahn ausgelegt, naive Kunst, bunte Kindergestalten mit großen Augen. Sosso macht ein grimmiges Gesicht. „Diese Regierung bekommt meine Stimme nicht“, schimpft er. „2000 Lari Standgebühren (knapp 700 Euro) verlangen sie von mir.“ Am Wahltag fährt der 49-Jährige daher lieber in die Berge.

„Es ist eine Volksabstimmung“

Heute wählen etwa 3,5 Millionen Georgier ein neues Parlament. Und im Gegensatz zu Sosso betrachten die meisten Beobachter in Tiflis den Urnengang als schicksalhaft. „Es ist eine Volksabstimmung“, schreibt der Telegramkanal Paper Karteli“, „ob die Georgier in der EU oder Russland leben wollen.“

Die Regierungspartei „Georgischer Traum“ hat vergangenes Jahr einen dramatischen Kurswechsel gestartet: Weg vom liberalen Westen und der EU-Integration, zurück in Moskaus Arme. Im Frühjahr drückte ihre Regierungsmehrheit im Parlament ein Gesetz durch, das nach Ansicht der Opposition stark an Wladimir Putins Auslandsagenten-Gesetz ähnelt, mit dem er 2021 seinen Vernichtungsfeldzug gegen Zivilgesellschaft und Opposition startete. Der sechsfache Dollarmilliardär Bidsina Iwanischwili, Ehrenvorsitzender und starker Mann des „Georgischen Traums“, ließ in seinem jüngsten TV-Interview keinen Zweifel daran, dass er Ähnliches anstrebt: „Feinde des Volkes oder des Landes müssen verboten werden. Wir brauchen eine Verfassungsmehrheit, um die „Nationalbewegung“ zu beseitigen“. Die „Nationalbewegung“, die Partei des umstrittenen Expräsidenten Micheil Saakaschwili, ist eine der tragenden Oppositionskräfte.

Für eine Verfassungsmehrheit braucht es 75 Prozent der Mandate, die meisten Meinungsumfragen prophezeien Iwanischwilis „Traum“ aber 35 Prozent oder weniger. Die Oppositionsparteien, die erklärtermaßen für die EU sind und wegen der fünf-Prozent-Hürde mehrere Wahlbündnisse gebildet haben, legten dagegen zu. Gemeinsam könnten sie auf knapp 60 Prozent der Stimmen kommen.

Dass sich die beiden großen politischen Lager mit dem Sieg der anderen Seite abfinden werden, gilt aber als wenig wahrscheinlich. „Die Staatsmacht wird alle Mittel einsetzen, um ein Ergebnis zu erzielen, das ihr passt“, sagt der Politologe Kacha Gogolaschwili von der Georgischen Stiftung für Strategische und Internationale Studien. Der „Traum“ sei psychologisch nicht bereit, eine Niederlage einzugestehen. Die Opposition befürchtet dementsprechend massiven Betrug, sie hat daher etwa 4000 Wahlbeobachter mobilisiert.

Nach dem Wahlschluss am Samstag um 18 Uhr wollen mehrere Nichtregierungsorganisationen im Stadtzentrum von Tiflis hunderttausend Leute versammeln, um den Sieg Europas zu feiern. Doch was als rauschendes Fest geplant ist, könnte ins genaue Gegenteil kippen. Sollte der „Georgische Traum“ einen fragwürdigen Sieg einfahren, wird mit heftigen Straßenprotesten der Opposition und ihres meist jugendlichen Anhangs. gerechnet.