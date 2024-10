Als sich vor einem Jahr die Brics-Staaten in Südafrika trafen, hatte Wladimir Putin noch einen Stellvertreter geschickt. Angesichts des kurz zuvor erlassenen Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs wollte der Kreml-Chef offenbar doch lieber auf Nummer sicher gehen und überließ es seinem Außenminister Sergej Lawrow, Russland beim Gipfel in Durban zu vertreten.

Diesmal ist Putin allerdings selbst der Gastgeber und entsprechend kostet der russische Präsident die Rolle auch aus. Insgesamt 24 Staats- und Regierungschefs nehmen am Gipfel der großen Schwellenländer in der zentralrussischen Millionenstadt Kasan teil, mit dem die Regierung in Moskau vor allem auch zeigen will, dass sie nach zweieinhalb Jahren Ukraine-Krieg auf der Weltbühne alles andere als isoliert ist. So will der russische Präsident dem „Economist“ zufolge bei dem Treffen auch seinen Plan vorantreiben, ein vom US-Dollar unabhängiges globales Zahlungssystem aufzubauen.

Erdoğan trifft in Kasan Putin und Xi

Neben Putin dürfte in Kasan aber vor allem ein Mann im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan sucht neue Partner im Osten und will im Rahmen des zweitägigen Treffens auch die Aufnahme seines Landes in die Brics-Gemeinschaft festzurren, die sich als Gegenmodell zu westlichen Allianzen versteht. Zu diesem Thema will sich Erdoğan am Mittwoch auch direkt mit Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping austauschen. Die Türkei wäre das erste Nato-Mitglied, das der Gruppe beitritt.

Brics, benannt nach den ursprünglichen fünf Mitgliedern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, ist ein lockerer Staatenbund ohne gemeinsames Programm in Politik, Verteidigung und Wirtschaft. Zusammengehalten wird das Bündnis durch den Wunsch, der Vorherrschaft der USA etwas entgegenzusetzen. Anfang des Jahres traten Ägypten, Äthiopien, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate bei.

Starke historische Westbindung

Türkische Politiker preisen den Beitrittsantrag als geostrategisches Meisterstück in Zeiten des Niedergangs des Westens. Konkret hat Brics der Türkei jedoch wenig zu bieten. Die wichtigsten Exportpartner der Türkei liegen im Westen. Anker der türkischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist die Nato, zu deren Gründungsmitgliedern das Land gehört. Die Türkei ist Mitglied im Europarat, der westliche Standards bei Demokratie und Menschenrechten überwachen soll, Beitrittskandidatin der EU und wirtschaftliche Partnerin Europas in einer Zollunion.

Doch Erdoğan will mehr. Die Türkei könne Ost und West in ihrer Außenpolitik verbinden, sagt er. „Nur wenn die Türkei ihre Beziehungen mit dem Osten und dem Westen zugleich ausbaut, kann sie stark, wohlhabend, geachtet und einflussreich sein“, sagte der Präsident vor kurzem.

Seit etwa einem Jahrzehnt diversifiziere die Türkei daher schon ihre Außenpolitik, sagt Soner Cagaptay, Türkei-Experte an der amerikanischen Denkfabrik Washington Institute. Im Ukraine-Krieg etwa unterstütze Ankara die Ukraine militärisch, treibe aber weiter Handel mit Russland. Es gehe der Türkei nicht um einen Wechsel von EU und Nato zu Brics, sagte Cagaptay zur Kleinen Zeitung. „Ankara will in allen globalen Blöcken mitspielen.“

Aus Sicht von Asli Aydintasbas von der US-Denkfabrik Brookings hat der Flirt der Türkei mit Brics aber mehr mit USA und Europa zu tun als mit einer neuen Weltordnung: „Die Türkei möchte den Westen eifersüchtig machen, aber sie möchte nicht völlig in das andere Lager überwechseln“, sagte sie dem polnischen Sender TDV.

Der praktische Nutzen von Brics für Ankara könnte demnach darin liegen, das Schreckgespenst einer Abwendung der Türkei vom Westen zu nutzen, um bei USA und Europa für sich Vorteile herauszuschlagen. Die Ankündigung des Brics-Beitrittsantrags ist einer der Gründe dafür, dass Deutschland seine Türkei-Politik geändert hat und wieder mehr Rüstungsexporte nach Ankara genehmigt.

Erdoğans Außenminister Hakan Fidan lässt auch durchblicken, dass Brics für die Türkei uninteressant würde, wenn sie mit ihrem EU-Beitrittswunsch weiterkäme. „Wenn unsere wirtschaftliche Integration mit der Europäischen Union von einer Mitgliedschaft gekrönt worden wäre, dann wären wir wohl heute nicht so auf der Suche nach anderen Möglichkeiten“, sagte Fidan. Die EU hält eine Mitgliedschaft eines Landes bei Brics allerdings für unvereinbar mit dem Status als EU-Beitrittskandidat: Bewerberländer müssten die Werte der EU annehmen und ihre Außenpolitik daran ausrichten.