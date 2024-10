Eine Eröffnungsfeier für die beiden umzäunten Containerlager in Albanien haben deren italienische Betreiber nicht geplant. Doch bereits in dieser Woche sollen die in nur wenigen Monaten aus dem Boden gestampften Asylzentren in dem Hafenstädtchen Shengjin und auf dem früheren Militärflughafen Gjader die ersten Bewohner einziehen. Die beiden Migrationszentren seien „bereit, ein erstes Kontingent aufzunehmen“, bestätigte Fabrizio Bucci, der italienische Botschafter in Albaniens Hauptstadt Tirana: Die Lager seien „funktionsfähig“.