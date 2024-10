Am 7. Oktober 2023 richtet die Hamas ein terroristisches Massaker in Tel Aviv an. Ein Jahr später wächst die Gefahr eines Krieges im Nahen Osten von Stunde zu Stunde. „Wir als europäischer Ausschuss der Regionen rufen zum Frieden und Waffenstillstand auf!“, schreit Vasco Alves Cordeiro beinahe in sein Mikrofon. Es ist wieder der 7. Oktober, 2024. In Brüssel wurde just zum Jahrestag des Massakers die „Woche der Regionen und Städte“ eröffnet, mit etwa 5000 Teilnehmenden aus ganz Europa.

Aufruf zum Frieden

„Israel muss das Völkerrecht respektieren“, fordert Cordeiro am Montag in seiner Eröffnungsrede. Davor kritisiert der Präsident die „terroristischen Anschläge der Hamas“, es müsse ein Ende der Geiselnahme geben. „Ich finde keine Worte für die Gewalt und zunehmende humanitäre Krise in der Region“, so Cordeiro.

Auch zum Krieg in der Ukraine äußert er sich deutlich: „Wir werden der Ukraine beistehen, koste es, was es wolle. Putin will den Ukrainern die Möglichkeit auf ein normales Leben nehmen. Wir stehen mit euch, Ukraine, das ist der Geist der Regionen!“

Plädoyer für regionale Zusammenarbeit

Cordeiro adressiert insgesamt die „komplexen Zeiten, in denen wir leben“ – von Unwetterkatastrophen, explodierenden Mietpreisen, etc. – und plädiert für eine starke Zusammenarbeit innerhalb der EU. Diese müsse auf kleinster Ebene beginnen. „Der Zustand der EU beginnt mit unseren lokalen und regionalen Gemeinschaften.“

Die Woche der Regionen soll diesen Austausch fördern. Sie findet jährlich statt.