Eigentlich hatten sie zum Feiern anrücken wollen. Denn nach dem Wahlsieg ihrer Partei, der ihnen im Juli eine Zweidrittelmehrheit bescherte, glaubten die Delegierten der britischen Labour Party, dass es bei der noch bis Mittwoch dauernden Jahreskonferenz in Liverpool zumindest ein bisschen Jubel geben müsste.

Aber die Stimmung beim ersten Parteitag einer Labour-Regierung seit 15 Jahren ist nicht allzu heiter. In der kurzen Zeit seit der Regierungsübernahme – nicht einmal 80 Tage – sind bereits ernste Zweifel am neuen Premierminister Keir Starmer und dessen Team aufgekommen. In der Partei fragt man sich, wie viel Glauben man Starmer schenken kann und ob er das Land in die „richtige Richtung“ steuert. Die neuesten Umfragen zeigen, dass Labour seit Juli schon viel Popularität eingebüßt hat.

Unmut und ungläubiges Staunen haben allein in den letzten Tagen immer neue Enthüllungen ausgelöst, die der konservative Teil der britischen Presse mit sichtlicher Genugtuung präsentierte. Ausgerechnet der Politiker, der immer beteuerte, nach dem „Chaos der Tory-Jahre“ wieder für neues Vertrauen in die britische Politik sorgen zu wollen, hat sich peinlicher Versäumnisse schuldig gemacht und unerwartet naiv agiert.

Geschenke vom Wohltäter

Begonnen hatte es damit, dass Starmers Frau Victoria sich Kleidung in hohem Wert von einem reichen Labour-Gönner, Lord Waheed Alli, schenken ließ, ohne dass Starmer dies deklarierte. Danach erfuhr man, dass Starmer als Oppositionsführer selbst jede Menge Geschenke, von Alli wie von anderen Wohltätern, angenommen hat. Alles in allem summierte sich der Wert dieser Geschenke auf über 100.000 Pfund – weit mehr, als irgendein anderer Abgeordneter im selben Zeitraum erhielt. Das Ganze sei „völlig legal“ und keineswegs ungewöhnlich, beharrte ein Regierungssprecher. Verwirrt zeigten sich aber auch Mitstreiter des Premiers: Zumal Starmer keinen Grund sah, künftig auf solche Zuwendungen zu verzichten.

Bittere Auseinandersetzungen

Für Unruhe sorgte auch Starmers Stabschefin, Sue Gray, deren Gehalt offenbar höher ist als das ihres Bosses. Gray war in letzter Zeit schon in den Verdacht geraten, hilflos zu operieren und Starmer schlecht beraten zu haben. Von bitteren Auseinandersetzungen unter Top-Mitarbeitern in der Regierungszentrale schon zu Beginn der Amtszeit Starmers ist neuerdings die Rede.

Das größte Problem, vor dem Starmer steht, betrifft freilich den politischen Kurs, den er eingeschlagen hat. Mit ein paar sehr umstrittenen Maßnahmen hat er die Partei verunsichert und auf der Parteilinken erste Rebellionen ausgelöst. Weder war Starmer bereit, die von den Konservativen eingeführte Obergrenze der Sozialhilfe für kinderreiche Familien aufzuheben, wie es viele seiner Parteigänger verlangten, noch hielt er seine Schatzkanzlerin Rachel Reeves davon ab, Millionen Pensionisten die Heizungs-Beihilfe für den Winter zu streichen.

Denn Starmer und Reeves wollen zunächst einmal „die Finanzen in Ordnung zu bringen“, um Geld für spätere Reformen freizusetzen. Seit Wochen versucht der Regierungschef daher zu erklären, dass er „unpopuläre“ Entscheidungen treffen müsse, und dass „erst alles schlimmer wird, bevor es besser werden kann“. Sein steter Hinweis darauf, in welch „katastrophalem Zustand“ die Tory-Regierungen die öffentlichen Dienste im Lande hinterlassen hätten, ist ihm freilich als unentwegte „Schwarzmalerei“ ausgelegt worden. Es sei höchste Zeit, finden unglückliche Labour-Leute, dass Starmer auch mal „etwas Positives“ sage und der Nation „ein bisschen Hoffnung“ mache.