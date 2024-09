Bis zu den ersten Schuldzuweisungen dauerte es nicht lange. Nur wenige Stunden nach dem verhinderten Attentat auf dem West Palm Beach Golf Club machte Donald Trump US-Präsident Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris für den Anschlagsversuch mitverantwortlich. „Er hat die Rhetorik von Biden und Harris geglaubt, und er hat danach gehandelt“, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat gegenüber Fox News Digital über den Verdächtigen. „Ihre Rhetorik führt dazu, dass auf mich geschossen wird.“

„Fantastischen Job gemacht“

Keinen Zorn hegte Trump dagegen gegen den Secret Service, der für seine Bewachung und seinen Schutz zuständig ist. Die Personenschützer, die den 78-Jährigen mit einem Golf Cart in Sicherheit gebracht hatten, hätten einen „fantastischen Job“ gemacht.

36 Stunden nach dem vereitelten Attentat stellt sich aber zunehmend die Frage, ob Trump am Sonntagnachmittag nicht vor allem riesiges Glück gehabt hat. So ist es zwar einem Secret Service Agenten zu verdanken, dass der Attentäter entdeckt wurde, bevor er auf Trump schießen konnte - der Sicherheitsbeamte hatte einen aus einem Gebüsch ragenden Gewehrlauf erspäht und daraufhin das Feuer eröffnet.

Am Dienstag musste Secret-Service-Direktor Ronald L. Rowe jedoch einräumen, dass sein Dienst das Gelände rund um den Club vor Trumps Golf-Runde nicht abgesucht hatte. Laut den Bewegungsdaten seines Handys hat sich der 58-jährige Ryan Wesley Routh am Sonntag zwölf Stunden lang in unmittelbarer Nähe des Clubs aufgehalten, bevor er Position bezog, um auf Trump zu zielen. „Es ist sehr beunruhigend, dass der Verdächtige stundenlang in den Gebüschen war“, sagt Beth Celestini, eine langjährige Secret-Service-Mitarbeiterin gegenüber der „New York Times“. „Bei der richtigen Anwendung der Protokolle hätte der Verdächtige vor dem Zwischenfall gefunden werden müssen.“

Mehr Mittel gefordert

Als ehemaliger Präsidentschaftskandidat hat Trump einen anderen Schutzstatus als der amtierende Präsident. Seit dem Attentatsversuch von Butler, bei dem Trump im Juli angeschossen wurde, sind die Schutzmaßnahmen zwar verstärkt worden, doch nach wie vor gibt es Klagen über Personalengpässe und eine angesichts des Aufgabenprofils unzureichende finanzielle Ausstattung. In einem Brief an den Kongress mahnte Rowe am 5. September dringend mehr finanzielle Mittel ein.

Biden sprach sich am Montag jedenfalls schon für eine Stärkung des Secret Service aus. Die Personenschützer bräuchten mehr Hilfe, sagte er. „Und ich denke, der Kongress sollte auf diesen Bedarf reagieren.“ Auch der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, forderte mehr Schutz.