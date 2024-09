„Es war durchaus ein interessanter Tag“, postete Donald Trump, nur wenige Stunden, nachdem er beim Golfspielen knapp einem Schussattentat entgangen war. Zwei Monate ist es her, dass er Anschlag Nummer eins überlebte, als ein 20-Jähriger während einer Rede Trumps das Feuer eröffnete und ihn am Ohr verletzte. Das Foto, das den noch blutenden Trump zeigt, wie er die geballte Faust in die Luft streckt, ging um die Welt. Eines muss man Trump lassen: Im Umgang mit lebensbedrohlichen Lagen wirkt er souverän.

Dennoch: Der Vorfall zeigt, wie sehr die politische Auseinandersetzung in den USA entglitten ist. Noch sind die Motive des mutmaßlichen Attentäters unklar; von ihm früher getätigte Thesen wirken wirr. Doch in jedem Fall gilt: Gewalt hat in einem Wahlkampf nichts zu suchen. Fragen werden sich auch die Sicherheitsdienste gefallen lassen müssen: Dass es einem Bewaffneten gelang, sich in Trumps Nähe hinter einem Busch zu verstecken, ist ein Armutszeugnis – und lebensgefährlich.