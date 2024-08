Ach, wird das schön, wenn am 8. März wieder alle geschmeidig in die Kameras sprechen, wie sehr sie sich doch für Frauenrechte einsetzen; am Welt-Frauentag sprießen die Feministen stets wie die Schwammerl aus dem Boden. Wie viel da dran ist, kann man sich derzeit in Brüssel ansehen. In der letzten EU-Kommission betrug der Frauenanteil 44 Prozent. Jetzt, für die neue Kommission, versuchte deren Chefin Ursula von der Leyen den Anteil zu erhöhen, um auf ausgeglichene Verhältnisse zu kommen. Sie ist darin abhängig von den EU-Mitgliedsstaaten, deren Regierungen entscheiden, wen sie für die Kommissionsposten nominieren. Und siehe da: Heuer wurden noch weniger Frauen nominiert. Nach jetzigem Stand werden in der künftigen EU-Kommission auf eine Frau zwei Männer kommen.