So einen Abschied zum Karriereende kann man sich nur wünschen: „Wir lieben dich, wir lieben dich!“, riefen Tausende im Saal Joe Biden zu, als er beim Parteitag in Chicago seine Rede hielt. Denn: Joe Biden geht – zumindest als Kandidat für die nächste Wahl; Kamala Harris kommt. Einmal, vor vier Jahren, hat er Donald Trump besiegt. Jetzt jedoch musste Biden den Schritt zurück antreten: Zu viele in der eigenen Partei hatten das Vertrauen verloren, dass sein Alter noch eine weitere Amtszeit zulässt.