Nachdem drei Taylor-Swift-Konzerte vorige Woche in Wien einem mutmaßlichen Mordkomplott zum Opfer fielen, hoffen Fans inständig, dass sie im Londoner Wembley-Stadion mehr Glück haben. Von Donnerstag an soll der US-Superstar an fünf Abenden in der größten Arena des Vereinigten Königreichs auftreten. Die Tour-Veranstalter, Londons Polizei und Sadiq Khan, der Bürgermeister der britischen Metropole, zeigen sich allesamt entschlossen, die Konzertreihe auch durchzuführen.